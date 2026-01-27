Российских туристов вышлют из Чили за катание на гидроциклах

Россиян депортируют из Чили за катание на гидроциклах в природоохранной зоне

Российские туристы могут быть депортированы из Чили за катание на гидроциклах в природоохранной зоне по реке Футалеуфу в Патагонии. Об этом сообщает портал Emol.

«Их туристические визы будут аннулированы. Мы хотим, чтобы закон был исполнен со всеми необходимыми институтами»,— заявила заместитель министра туризма страны Вероника Пардо.

До этого она рассказала, что началась процедура высылки граждан России.

Предполагается, что россиянам дадут пять дней на то, чтобы они самостоятельно покинули страну. Если этого не произойдет, то полиция депортирует их из страны.

Издание отмечает, что российские туристы все еще могут обжаловать данное решение.

Для дачи показаний по этому делу были вызваны представители двух российских компаний, предлагающих туры на гидроциклах по охраняемым районам Чили: Чилоэ, Футалеуфу и национальный парк «Лагуна-Сан-Рафаэль».

Ранее из Таиланда депортировали четырех россиян за нарушение миграционных требований.