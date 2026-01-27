В Британии заявили об увеличении числа своих военных на Украине

Великобритания с момента прихода к власти Лейбористской партии в июле 2024 года увеличила число своих военнослужащих на территории Украины. Об этом заявил министр обороны королевства Джон Хили в ходе выступления в комитете по обороне Палаты общин (нижней палаты) британского парламента, передает ТАСС.

Глава ведомства отметил, что на территории республики работают «несколько британских военнослужащих», которые обеспечивают безопасность посольства Британии в Киеве и помогают в обороне Украины.

«Такая ситуация сохраняется с возобновления работы оборонной секции посольства в апреле 2022 года. С момента выборов [в июле 2024 года] это число выросло. Мы продолжаем наращивать поддержку Украины по ее просьбе», — сказал Хили.

12 января начальник штаба обороны Великобритании Ричард Найттон заявил, что военнослужащие Соединенного Королевства смогут справиться с развертыванием на Украине в случае установления режима прекращения огня и будут находиться в безопасности. У вооруженных сил страны есть все ресурсы, чтобы справиться с вызовами, заверил он.

Ранее Британия нашла способ ускорить поставки вооружений Украине.