Над Россией сбиты 19 украинских БПЛА. Военная операция, день 1434-й

Минобороны: дежурными средствами ПВО уничтожен украинский БПЛА самолетного типа над территорией Воронежской области.
Планы Запада по размещению иностранного контингента на территории Украины являются опасной игрой, которая приведет к эскалации конфликта, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Воздушная тревога объявлена во вторник в Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины.
Группа войск «Север» ведет действия по расширению полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО.
🔴 Минобороны: ПВО России за ночь перехватила и уничтожила 19 украинских БПЛА.
Девять БПЛА в Курской области, пять – в Краснодарском крае, три – над акваторией Азовского моря, по одному – в Орловской и Белгородской областях.
Сегодня 1434-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.