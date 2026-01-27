Над Россией сбиты 19 украинских БПЛА. Военная операция, день 1434-й

Силы ПВО России за ночь перехватили и уничтожили 19 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны. Девять БПЛА перехвачены в Курской области, пять – в Краснодарском крае, три – над акваторией Азовского моря, по одному – в Орловской и Белгородской областях. Начальник Генштаба Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группы «Запад» в зоне проведения специальной военной операции. «Газета.Ru» ведет хронику событий.