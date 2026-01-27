Размер шрифта
Над Россией сбиты 19 украинских БПЛА. Военная операция, день 1434-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1434-й день
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Силы ПВО России за ночь перехватили и уничтожили 19 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны. Девять БПЛА перехвачены в Курской области, пять – в Краснодарском крае, три – над акваторией Азовского моря, по одному – в Орловской и Белгородской областях. Начальник Генштаба Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группы «Запад» в зоне проведения специальной военной операции. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
Автообновление
9:21

Минобороны: дежурными средствами ПВО уничтожен украинский БПЛА самолетного типа над территорией Воронежской области.

9:10

Планы Запада по размещению иностранного контингента на территории Украины являются опасной игрой, которая приведет к эскалации конфликта, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

8:54

Воздушная тревога объявлена во вторник в Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

8:20

Группа войск «Север» ведет действия по расширению полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

8:09

Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО.

8:05

🔴 Минобороны: ПВО России за ночь перехватила и уничтожила 19 украинских БПЛА.

Девять БПЛА в Курской области, пять – в Краснодарском крае, три – над акваторией Азовского моря, по одному – в Орловской и Белгородской областях.

8:00

Сегодня 1434-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.
 
