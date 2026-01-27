«Зачем вы это делаете?». В России ответили на территориальные притязания Эстонии

Временный поверенный в делах РФ в Таллине Камран Абилов назвал претензии Эстонии по поводу Печорского района Псковской области абсолютно недопустимыми. Осенью 2025 года глава МВД республики Игорь Таро заявлял о «решении многолетней проблемы» — он рассказал, что в паспортах эстонцев Печорский район теперь указан как «территория Эстонии». В Госдуме заявили, что это является не чем иным, как попыткой исказить историю. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Претензии Эстонии по поводу Печорского района Псковской области недопустимы, это неотъемлемая часть России. Об этом заявил временный поверенный в делах РФ в Таллине Камран Абилов в интервью РИА Новости.

«Провокационные выпады, содержащие, по сути, территориальные претензии <...>, абсолютно неприемлемы», — отметил дипломат.

Таким образом Абилов прокомментировал заявление главы МВД Эстонии Игоря Таро, который осенью 2025 года сообщил о «решении многолетней проблемы». Таро рассказал, что в паспортах местных жителей Печорский район теперь указан как «территория Эстонии».

Позже издание AgoraVox сообщило, что в Таллине внесли изменения в административные процедуры, касающиеся указания места рождения в паспортах и удостоверениях личности.

«Отныне для выходцев из Печорского района России в качестве места рождения вместо «Российская Федерация» будут указывать «Эстония», — говорилось в материале.

«Жалкие попытки искажения истории»

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» назвал решение Эстонии по паспортам жалкими попытками исказить историю.

«Они будут писать «в Эстонии родились», но это же была не Эстония. Ну дураки. Зачем вы это делаете? Они думают, что завтра будут привлекать этих людей и говорить «смотрите, наши люди родились в Эстонии, а сейчас Россия забрала эти земли». Вы играете с историей, нельзя играть ей, это неправильно. Результат какой здесь будет? Да никакого не будет результата. Просто в очередной раз мы видим жалкие попытки искажения истории с дальнейшими попытками провокаций — на это они рассчитывают», — заявил парламентарий.

История вопроса

В 2005 году Москва и Талин подписали пограничное соглашение, в процессе ратификации которого прибалтийская республика включила в закон преамбулу, содержащую ссылки на утративший силу Тартуский договор. РФ расценила этот шаг как способ в будущем предъявить Москве территориальные претензии и отозвала свою подпись под документом.

Новые договоры были подписаны только спустя почти 10 лет — в 2014 году. В документах содержались положения о госгранице и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах, а также говорилась, что ни РФ, ни Эстония не имеют территориальных претензий друг к другу. Несмотря на это, парламенты обеих стран так и не ратифицировали договоры, что в итоге привело к тому, что Эстония и Россия на сегодняшний день не имеют юридически оформленной госграницы.

По словам Абилова, М осква считает, что сейчас возобновить переговоры по этому вопросу с учетом вражеской позиции Талина невозможно .

«Подходы Российской Федерации к Договору о государственной границе и Договору о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах остаются неизменными. Необходимость ратификации подписанных соглашений обсуждалась вплоть до февраля 2022 года», — отметил дипломат.

Временный поверенный в делах РФ добавил, что в мае 2022 года эстонский парламент отклонил законопроект об отзыве подписей на договорах «за отсутствием юридических оснований». Однако в то же время власти прибалтийской республики заявили, что «российской агрессии» не собираются возвращаться к вопросу ратификации документов.

Контроль Балтики

Также Камран Абилов рассказал, что Эстония хочет законодательно ограничить свободу судоходства в Балтийском море . Причем сделать это республика пытается не только для России, но и для всех иных государств, которые сохраняют взаимовыгодные экономические связи с Москвой.

«Хотели бы обратить внимание, что, согласно конвенции ООН по морскому праву, никто не может препятствовать свободе судоходства, если судно не нарушает его основные принципы», — отметил дипломат.

Ранее ERR сообщало, что Талин рассмотрел возможность введения режима прилежащей зоны в Балтийском море и в Финском заливе. Инициатива предполагала, что контроль Эстонии за морским пространством вокруг страны увеличился бы вдвое — c 12 до 24 миль. Кроме того, власти республики также обсуждали возможность топить подозрительные суда «в самом крайнем случае».