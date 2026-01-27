«Курили бамбук и танцевали румбу». Почему США рано хвастаться победой над российской ПВО?

«Победу» США над российскими и китайскими ПВО в Венесуэле нельзя переоценивать. Как пишет Business Insider, успех был достигнут не благодаря американской военной мощи, а из-за того, что венесуэльские военные не были готовы. Проблемы с эксплуатацией и техническим обслуживанием зенитных ракетных систем и радиолокационного вооружения, по-видимому, сыграли свою роль в неудачах по отражению ударов. Что в Венесуэле пошло не так и почему США не стоит хвастаться — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Операция США против президента Венесуэлы Николаса Мадуро дает некоторое представление об эффективности боевого применения ВС США и Сил специальных операций, но есть потенциальные риски в том, что подобным победам придается слишком большое значение, пишет Business Insider.

Подразделения и части ВС США, которые провели рейд в Венесуэле с целью захвата Мадуро, ушли, не потеряв ни одного самолета от огня зенитных ракетных систем российского производства и обеспечивающих действий радиолокационного вооружения китайского производства.

Впоследствии министр войны США Пит Хегсет сказал, что «похоже, что российские средства ПВО работали не так уж хорошо, не так ли?», но не стал вдаваться в подробности. А вот и напрасно. Находясь на такой должности, он мог бы и более детально рассказать об успехах ВС США в деле подавления системы ПВО Венесуэлы.

Или же в этом случае ему нечего было рассказывать, поскольку свидетельств военного могущества США предъявить было невозможно. Рассказывать о том, как бойцы ПВО Николаса Мадуро курили бамбук или танцевали румбу вместо отражения удара средств воздушного нападения США, Хегсету было явно не с руки.

«Ожидали значительного сопротивления»

Операция США в Венесуэле под названием «Абсолютная решимость» по поимке Николаса Мадуро и его супруги, по оценке специалистов, была масштабным и сложным мероприятием.

В ней принимали участие более 150 самолетов, включая многофункциональные малозаметные истребители пятого поколения F-35 Lightning II и F-22 Raptor, палубные истребители-бомбардировщики Boeing F/A-18E/F Super Hornet, палубные самолеты радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления Grumman E-2 Hawkeye и другие летательные аппараты, включая БЛА.

Когда подразделения Сил специальных операций, предназначенные для захвата президента Венесуэлы, приблизились к укрепленному объекту в Фуэрте Тиуна, военной базе в Каракасе, самолеты США начали наносить удары по силам и средствам противовоздушной обороны Боливарианской Республики, чтобы открыть коридор для транспортно-боевых вертолетов, летящих на предельно малых высотах по заданному маршруту. Разработчики «Абсолютной решимости» ожидали значительного сопротивления, но система ПВО себя никак не проявила.

США использовали целый ряд средств для ее подавления, в том числе противорадиолокационные ракеты AGM-88, которые предназначены для поражения РЛС радиотехнических войск и станций наведения ракет зенитных ракетных систем.

Однако успех, возможно, был достигнут не только за счет американской военной мощи, осторожно заключает Business Insider.

Перед операцией США «Абсолютная решимость» ВС Венесуэлы располагали зенитной ракетной системой С-300ВМ, ЗРК «Бук-М2» и С-125 «Печора-2М» и РЛС китайского производства YJ-27. В ноябре прошлого года Москва поставила Венесуэле ЗПРК «Панцирь-С1» и «Бук-М2Э».

Как должны были работать системы ПВО

Неясно, какие системы были в рабочем состоянии во время налета США, пишет Business Insider. Если это перевести на язык специалистов зенитных ракетных войск, то первое, к чему есть вопросы — к техническому состоянию зенитных ракетных систем и комплексов. То есть были ли на ЗРК/ЗРС проведены все установленные регламентные работы и поддерживалось ли оружие в боеготовом состоянии . Далее есть вопросы к выучке боевых расчетов. Позволял ли уровень подготовки специалистов (в первую очередь так называемого «стреляющего звена») выполнить поставленные боевые задачи.

«Венесуэльские экипажи, по-видимому, были неподготовлены, поскольку они разместили многие позиции ПВО посреди полей, а не под камуфляжем», — сказал Business Insider полковник морской пехоты в отставке Марк Канчиан.

Тут дело, разумеется, далеко не в целесообразности выбора тех или иных стартовых позиций и даже не в их маскировке.

Сам алгоритм работы средств зенитного ракетного прикрытия выглядит примерно следующим образом. По информации радиотехнических войск зенитные ракетные подразделения (батареи и дивизионы) переводятся в готовность номер один к открытию огня. То есть на стартовых позициях должны находиться как минимум сокращенные боевые расчеты (или дежурные боевые смены), способные осуществить пуск ЗУР. Техника включена, проверена на функционирование, зенитные управляемые ракеты прошли цикл подготовки, осуществляется поиск средств воздушного нападения противника.

По завершении боевой работы (после отражения удара средств воздушного нападения противника) пишутся боевые донесения и составляются таблицы примерно следующего содержания: всего в налете принимало участие средств воздушного нападения противника; из них обнаружено и захвачено на сопровождение; обстреляно; поражено; пропущено и по каким причинам; общий расход ЗУР; эффективность боевых действий.

А теперь вопросы. Что, если никаких готовностей номер один не объявлялось? И на рабочие места никто не прибывал. Техника не включалась и на функционирование не проверялась. Да и никакой боевой работы не было.

Какие тогда боевые донесения и таблицы, не говоря уже об эффективности работы средств ПВО? Вот ни одного ясного и исчерпывающего ответа на эти вопросы нет.

Как пишет Business Insider, США не могут полностью поставить себе в заслугу отключение систем ПВО в Венесуэле, так как отчасти сбои в их работе связаны с бездействием, некомпетентностью и недостаточной функциональной согласованностью между венесуэльскими подразделениями.

Издание предупреждает, что подобные «победы» США над российскими системами ПВО в Венесуэле и Иране вряд ли приведут к такому же результату в случае прямого конфликта США с Россией или Китаем.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).