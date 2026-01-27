«Не договоримся — они выходят»: в Раде раскрыли ультиматум США по переговорам

В Верховной раде заявили, что Вашингтон якобы установил дедлайн для заключения сделки по Украине. Депутат Алексей Гончаренко утверждает, что США хотят разобраться с этим вопросом к 15 мая, а если мир заключить не получится — американцы выйдут из переговоров. Ранее СМИ неоднократно писали о том, что администрация Трампа ставит дедлайны для урегулирования.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Вашингтон якобы установил дедлайн для заключения мирного соглашения по Украине. По его словам, если Москве и Киеву не удастся договориться к этой дате, США грозятся выйти из переговорного процесса.

«США поставили дедлайн по переговорам — 15 мая… Если не договоримся, они выходят из переговорного процесса и полностью удаляются от темы.

Причина: ноябрьские выборы [в американский конгресс]. Если подойти к этим выборам с нерешенным конфликтом, республиканцы будут мишенью для демократов», — написал парламентарий.

СМИ ранее неоднократно писали о том, что администрация Трампа назначает дедлайны по заключению мирного соглашения. Сначала такой датой называли День благодарения, затем — католическое Рождество. Однако 19 декабря госсекретарь США Марко Рубио опроверг наличие какого-либо крайнего срока по заключению сделки.

«Если это необходимо и продуктивно, вы знаете, мы будем работать так долго, как это потребуется», — заявил чиновник.

Могут продолжить работу

Политолог-американист Малек Дудаков также придерживается мнения, что Соединенные Штаты могут продолжить работу по достижение мира на Украине и после 15 мая. Однако, по его словам, Вашингтон хотел бы решить этот вопрос до наступления лета.

«Все предыдущие дедлайны, как мы знаем, у администрации США постоянно срывались, поэтому нельзя исключать, что этот тоже сорвется. Действительно, летом уже стартует активная фаза предвыборной подготовки к выборам в конгресс, поэтому будет не до Украины. Американская администрация хотела бы этот украинский гештальт закрыть в ближайшие месяцы, за весну, условно говоря, и потом можно было бы уже сосредоточиться на внутриполитической повестке», — подчеркнул эксперт в беседе с News.ru.

Дудаков добавил, что летом в Америке будут происходить различные события, включая празднование 250-летия независимости и Чемпионат мира по футболу, что создает для администрации Трампа дополнительный стимул добиться видимых успехов в переговорном процессе весной.

«У них будет такой праздник американизма все лето, и будет точно не до Украины. Поэтому, я думаю, [президент США] Дональд Трамп надеется, что к этому моменту удастся добиться какого-то прорыва в рамках переговорного процесса. Тогда он сможет сказать, что золотой век Америки вернулся», — заключил политолог.

Переговоры продолжаются

23 и 24 января в Абу-Даби состоялись трехсторонние контакты России, Украины и США по вопросу урегулирования конфликта. ТАСС сообщал, что делегации изучили и обсудили сразу несколько документов, которые касались в том числе вопроса территорий и гарантий безопасности для Киева.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позже сообщил, что Москва не будет публично раскрывать, что именно обсуждалось в ходе переговоров. При этом он также подчеркнул, что работа находится на начальной стадии и было бы ошибочно сразу ожидать каких-то результатов.

«Это очень сложная субстанция, сложные вопросы на повестке дня. Но сам факт, что в конструктивном ключе эти контакты начались, это можно оценивать положительно. Но впереди предстоит очень серьезная работа», — уточнил Песков.

Он добавил, что трехсторонние контакты продолжаться на следующей неделе. Как позже уточнил президент Украины Владимир Зеленский, переговоры пройдут в Абу-Даби 1 февраля.