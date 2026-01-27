Размер шрифта
В США считают, что Польша не готова к гибридным угрозам

WP: Польша готовилась не к тому конфликту
Marek Antoni Iwanczuk/Global Look Press

Польша подготовилась к обычной войне, укрепив свой военный потенциал, но не подготовилась к гибридным угрозам, таким как беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщает The Washington Post cо ссылкой на экспертов.

По словам министра обороны Польши Павла Залевского, республика готовилась к более традиционному типу войны. Во время подготовки стало понятно, что более дешевые методы, беспилотники, могут быть очень успешными, а также обеспечивают тактические преимущества на передовой, особенно по сравнению с дорогим вооружением.

Эксперт по Польше из Немецкого института международных отношений и безопасности Кай-Олаф Ланг заявил, что Варшава стремилась не допустить попадания под влияние СССР после падения коммунистического режима. Для этого укреплялись вооруженные силы страны.

С 2014 года республика вдвое увеличила численность своих войск, а военные расходы выросли втрое.

До этого замминистра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что минобороны Польши разослало гражданам страны по почте 4 млн брошюр «Руководство по безопасности», в которых содержатся инструкции на случай войны или кризисной ситуации.

Ранее Германию уличили в ускоренной подготовке к войне с Россией.
 
