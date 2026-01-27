Размер шрифта
Профессора университета обвинили в попытке продать марихуану

Прокуратура: арестованная профессор ДВФУ пыталась сбыть 7,7 г марихуаны
Виталий Белоусов/РИА Новости

Преподаватель Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) заключена под стражу по обвинению в попытке продажи каннабиса весом почти восемь граммов. Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края.

«Следственным органом женщина обвиняется в покушении на сбыт наркотического средства — каннабиса (марихуаны), общей массой 7,76 грамм», — отмечается в сообщении.

Суд во Владивостоке удовлетворил ходатайство следствия и арестовал профессора на два месяца. Женщине может грозить до 15 лет лишения свободы.

Следствие утверждает, что 22 января подозреваемая пыталась сбыть 7,76 грамма марихуаны, но не вышло, — ее задержали сотрудники полиции.

До этого в Таиланде задержали двоих граждан России по подозрению в организации онлайн-продаж марихуаны. На подозреваемых вышли, изучая расклеенные на улицах Пхукета наклейки с QR-кодами, которые вели на сайт магазина.

Ранее в Армении задержали архиепископа по подозрению в сбыте наркотиков.
 
