Профессора университета обвинили в попытке продать марихуану

Преподаватель Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) заключена под стражу по обвинению в попытке продажи каннабиса весом почти восемь граммов. Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края.

«Следственным органом женщина обвиняется в покушении на сбыт наркотического средства — каннабиса (марихуаны), общей массой 7,76 грамм», — отмечается в сообщении.

Суд во Владивостоке удовлетворил ходатайство следствия и арестовал профессора на два месяца. Женщине может грозить до 15 лет лишения свободы.

Следствие утверждает, что 22 января подозреваемая пыталась сбыть 7,76 грамма марихуаны, но не вышло, — ее задержали сотрудники полиции.

