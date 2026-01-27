Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Культура

Старейший педагог МХАТа назвал случайным назначение Богомолова

Педагог МХАТа Леонтьев попросит Любимову отменить назначение Богомолова
Григорий Сысоев/РИА Новости

Старейший педагог МХАТа, народный артист России Авангард Леонтьев сообщил News.ru, что попросил министра культуры пересмотреть решение о назначении Константина Богомолова на должность исполняющего обязанности ректора Школы-студии.

Леонтьев назвал это назначение случайным, отметив, что Богомолов не имеет ничего общего со Школой-студией.

«Потому что он — режиссер и к традициям педагогики художественного театра не имеет отношения. Школа должна быть традиционна», — подчеркнул артист.

По мнению Леонтьева, ректором МХАТа следует назначить не режиссера, а педагога, который понимает и придерживается принципам художественного театра. Он уверен, что в Школе-студии уже есть достойные люди на эту должность.

26 января выпускники Школы-студии МХАТ написали открытое обращение к министру культуры России Ольге Любимовой с требованием снять режиссера Константина Богомолова с должности исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

По словам выпускников МХАТа, ректором должен быть тот, кто воспитывался и обучался в Школе-студии. Они попросили рассмотреть на должность кандидатуры, чей творческий путь напрямую связан с высшим учебным заведением, а также не противоречит этическим принципам основателей школы художественного театра.

Ранее Поплавская пожаловалась на отсутствие званий на фоне назначения Богомолова.
 
Теперь вы знаете
Ставка – вдвое выше, чем в банке. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!