Старейший педагог МХАТа назвал случайным назначение Богомолова

Старейший педагог МХАТа, народный артист России Авангард Леонтьев сообщил News.ru, что попросил министра культуры пересмотреть решение о назначении Константина Богомолова на должность исполняющего обязанности ректора Школы-студии.

Леонтьев назвал это назначение случайным, отметив, что Богомолов не имеет ничего общего со Школой-студией.

«Потому что он — режиссер и к традициям педагогики художественного театра не имеет отношения. Школа должна быть традиционна», — подчеркнул артист.

По мнению Леонтьева, ректором МХАТа следует назначить не режиссера, а педагога, который понимает и придерживается принципам художественного театра. Он уверен, что в Школе-студии уже есть достойные люди на эту должность.

26 января выпускники Школы-студии МХАТ написали открытое обращение к министру культуры России Ольге Любимовой с требованием снять режиссера Константина Богомолова с должности исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

По словам выпускников МХАТа, ректором должен быть тот, кто воспитывался и обучался в Школе-студии. Они попросили рассмотреть на должность кандидатуры, чей творческий путь напрямую связан с высшим учебным заведением, а также не противоречит этическим принципам основателей школы художественного театра.

