В Минске оценили планы Киева возбудить дело против Лукашенко

Минск «мало волнуют» планы Киева по возбуждению уголовного дела в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом РИА Новости заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

«Для нас это открытие. Ничего о таких якобы обсуждениях и намерениях не знаем, но… нас это мало волнует», — сказала представитель офиса Лукашенко.

Утром 27 января издание «Европейская правда» сообщило, что украинские власти обсуждают с белорусской оппозицией открытие уголовного дела против Лукашенко, чтобы сорвать усилия его американского коллеги Дональда Трампа по выводу главы республики из международной изоляции.

Так, по данным журналистов, украинские власти стали активно контактировать с белорусской оппозицией и ужесточили публичную риторику в адрес Лукашенко после отставки Андрея Ермака с поста главы офиса президента Украины. Тот, как отмечается в публикации, скептически относился к противникам Лукашенко.

Ранее Лукашенко потребовал от Киева перестать «гробить» людей.