Вышел тизер новых «Охотников за привидениями»

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В сети появился тизер фильма американского кинорежиссера Джейсона Райтмана, сына создателя оригинальной дилогии фильмов «Охотники за привидениями», который выйдет на большие экраны в 2020 году. Об этом передает Deadline.com.

Летом 2020 года жители всего мира смогут увидеть новых «Охотников за привидениями», которые станут продолжением оригинала, впервые выпущенного в 1984 году.

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Действия в тизере разворачиваются в темную мрачную ночь. Зрителям показывают культовое транспортное средство ECTO-1, которое использовалось для поездок по Нью-Йорку в ходе борьбы с призраками и другими сверхъестественными существами.

Ранее сообщалось, что «Охотники за привидениями» вернутся к истокам.