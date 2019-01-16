Вышел тизер новых «Охотников за привидениями»
В сети появился тизер фильма американского кинорежиссера Джейсона Райтмана, сына создателя оригинальной дилогии фильмов «Охотники за привидениями», который выйдет на большие экраны в 2020 году. Об этом передает Deadline.com.
Летом 2020 года жители всего мира смогут увидеть новых «Охотников за привидениями», которые станут продолжением оригинала, впервые выпущенного в 1984 году.
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Действия в тизере разворачиваются в темную мрачную ночь. Зрителям показывают культовое транспортное средство ECTO-1, которое использовалось для поездок по Нью-Йорку в ходе борьбы с призраками и другими сверхъестественными существами.
Ранее сообщалось, что «Охотники за привидениями» вернутся к истокам.