Де Ниро объяснил, почему не пародирует Трампа

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Американский актер Роберт Де Ниро дал интервью немецкому изданию Bild.

Как отмечает издание, Де Ниро обеспокоен судьбой Соединенных Штатов, пока во главе страны находится президент Дональд Трамп.

Де Ниро принимал участие в пародиях на чиновников, связанных со временем нахождения Трампа у власти. При этом он изображал спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера.

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«Мне не хватает сочувствия, чтобы играть Трампа», — сказал Де Ниро.

Ранее Болдуин, Де Ниро, Стиллер и Дэймон показали США без Трампа.