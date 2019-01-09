HBO показал первое фото Джуда Лоу и Джона Малковича в «Новом папе»
Телеканал HBO показал первую фотографию Джуда Лоу и Джона Малковича в продолжении «Молодого папы». Пост размещен в официальном твиттере канала.
Новый сериал не будет вторым сезоном «Молодого папы», где Джуд Лоу сыграл вымышленного персонажа Ленни Белардо — итальянца, рожденного в США и ставшего Папой Римским Пием XIII. Малкович может сыграть другого понтифика, однако точное описание его роли еще не было обнародовано.
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«Вот первое изображение Джуда Лоу и Джона Малковича в предстоящем сериале «Новый папа», — говорится в посте.
Ранее появились первые фото Джона Малковича в роли Папы Римского.