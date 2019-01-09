HBO показал первое фото Джуда Лоу и Джона Малковича в «Новом папе»

Телеканал HBO показал первую фотографию Джуда Лоу и Джона Малковича в продолжении «Молодого папы». Пост размещен в официальном твиттере канала.

Новый сериал не будет вторым сезоном «Молодого папы», где Джуд Лоу сыграл вымышленного персонажа Ленни Белардо — итальянца, рожденного в США и ставшего Папой Римским Пием XIII. Малкович может сыграть другого понтифика, однако точное описание его роли еще не было обнародовано.

Реклама

«Вот первое изображение Джуда Лоу и Джона Малковича в предстоящем сериале «Новый папа», — говорится в посте.

Ранее появились первые фото Джона Малковича в роли Папы Римского.