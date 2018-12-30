Напавшего на рэпера Птаху отпустили под подписку о невыезде

Одного из нападавших на рэпера Давида Нуриева (Птаха) отпустили под подписку о невыезде, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник подтвердил, что мужчина совместно с неустановленными лицами, используя биту и предмет похожий на пистолет, совершил нападение на Нуриева.

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Ранее сообщалось, что группе неизвестных из четырех человек, которые напали на рэпера Птаху, грозит до семи лет лишения свободы.

Также сообщалось о возбуждении уголовного дела после нападения на рэпера Птаху в Москве.