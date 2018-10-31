Сталлоне избежал обвинений в изнасиловании

Окружная прокуратура Лос-Анджелеса отказалась выдвигать обвинения против Сильвестра Сталлоне, сообщает портал TMZ.

Ранее женщина подала против Сталлоне иск, в котором заявила, что актер изнасиловал ее в 1987 и 1990 году. Сам Сталлоне полностью отрицал обвинения, а срок давности преступления истек, тем не менее, дело все равно было возбуждено.

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По мнению прокуратуры, предоставленные доказательства произошедшего не были достаточными, поскольку не были подкреплены признаниями свидетелей, чьи показания расходились с показаниями истицы.

В сентябре этого года Сильвестр Сталлоне анонсировал съемки нового «Рэмбо».