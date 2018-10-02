Барабанщик Sigur Rós ушел из группы после обвинений в изнасиловании

Ударник исландской пост-рок-группы Sigur Rós Орри Паудль Дирасон покинул коллектив из-за обвинений в сексуальном насилии. Об этом пишет The Guardian.

Обвинения против музыканта выдвинула художница Меган Бойд из Лос-Анджелеса. Она рассказала, что Дирасон сексуально домогался до нее в январе 2013 года. По ее словам, он «проник в нее без ее согласия во время глубокого сна» после того, как они заснули в одной постели.

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Художница заявила, что музыканты изнасиловал ее дважды за ночь.

«Я думала, почему я не ушла после первого раза, но я была пьяна, до смерти уставшая и в шоке», — сказала Бойд.

Также она заявила, что Дирасон пытался заставить ее замолчать.

Сам музыкант отрицает все обвинения.

Ранее канадский рэпер Дрейк подал в суд на Лейлу Лайс, заявившую, что она беременна от музыканта.