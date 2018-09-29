Мосгорсуд вынес решение по жалобе на плагиат в песне Киркорова

Мосгорсуд частично отменил отказ в иске против российского исполнителя Филиппа Киркорова. Судья постановил, что композиция «Шелковая нить» не является плагиатом композиции «Io t'amero» французского музыканта Жильбера Синуэ, которую исполняла певица Далида, передает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката француза Игоря Трунова.

Адвокат заявил, что намерен подать в суд новый иск. Он полагает, что частичная отмена отказа в иске означает, что разбирательство фактически запустили на второй круг.

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Трунов пояснил, что в первой инстанции рассматривались две потенциальные переработки песни Синуэ в композицию «Шелковая нить» — с арабского и французского языков. По словам адвоката, новый иск будет касаться трансформации французского текста.

«В части, касающейся арабской версии, Мосгорсуд решение суда оставил в силе, а в части французской — исключил из дела», — сказал Трунов.

В прошлом году сообщалось, что автор песен Далиды подал иск против Киркорова.