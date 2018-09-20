Канал Versus Battle на YouTube разблокирован

Официальный канал баттл-рэп-площадки Versus Battle на сервисе YouTube вновь доступен.

Вечером 20 сентября пользователи сети обратили внимание, что YouTube заблокировал канал за «многочисленные или серьезные нарушения Условий использования YouTube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение».

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Никаких других подробностей видеохостинг не сообщил. Ведущий проекта Александр Тимарцев, известный как Ресторатор, в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» также не стал пояснять причины блокировки, сообщив, что он занят.

Помимо Versus Battle, были заблокированы и другие каналы на YouTube, в том числе AuRuM TV, «АкадемеГ» и «Гараж 54». В настоящий момент все они вновь доступны.