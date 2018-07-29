Звезда «Миссия невыполнима» рассказал об инциденте с полицией

Актер Винг Реймс, известный по ролям в фильмах «Миссия невыполнима» и «Криминальное чтиво», рассказал об инциденте с полицией, который произошел с ним два года назад. Об этом сообщает ABC News.

По словам актера, он был у себя дома, и открыв дверь, увидел полицейских с наставленным на него оружием. Выяснилось, что соседка позвонила в службу 911 и сообщила, что «крупный чернокожий мужчина» вломился в дом Реймса.

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Отмечается, что конфликт угас после того, как один из офицеров узнал актера, однако не благодаря его ролям: сыновья мужчин играли друг с другом в баскетбол. После этого полицейские отвели Реймса к дому его соседки, чтобы представить его и прояснить ситуацию.

Ранее сообщалось, что вышел первый трейлер фильма «Миссия невыполнима: Последствия».