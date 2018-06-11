Умер Гио Хуцишвили

В Тбилиси умер грузинский актер и певец Гио Хуцишвили. Об этом на странице в фейсбуке сообщило министерство культуры и спорта Грузии.

Ему было 55 лет.

«Министерство культуры и спорта Грузии выражает соболезнования по поводу смерти Гио Хуцишвили», — говорится в сообщении.

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По данным Общественного телевидения Грузии, причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание.

Гио Хуцишвили снялся в таких фильмах, как «Любовь с акцентом», «Хареба и Гоги», «Наш черед, ребята!» и «Тбилиси-Тбилиси».