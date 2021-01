Брюс Уиллис готов сняться в новом «Крепком орешке»

Голливудский актер Брюс Уиллис ведет переговоры о съемках шестой части боевика «Крепкий орешек». Информацию об этом опубликовало издание We Got This Covered со ссылкой на своего инсайдера.

Судя по публикациям в американских СМИ и обсуждениям в социальных сетях, поклонников франшизы, запомнивших провал выпущенной в 2013 году предыдущей части, эта весть не обрадовала.

«Хороший день, чтобы умереть» режиссера Джона Мура («В тылу врага», «Макс Пэйн» и «Полет Феникса») получил исключительно негативные отзывы кинокритиков.

По сюжету картины, Джон Макклейн отправился в Россию выручать своего сына Джека, замешанного в заказном убийстве, а затем в тюремном побеге русского олигарха и диссидента. Как водится, герои преодолели все препятствия, сразились с влиятельной преступной группировкой и правоохранительной системой России, после чего отбыли домой.

В 2020 году журнал Maxim поставил этот фильм на седьмое место в списке «12 самых бредовых фильмов про Россию». В издании предположили, что «боевик задумывался специально в угоду российской публике, которая невероятно лояльно относится к Брюсу Уиллису, особенно когда он носит майку «крепкого орешка».

Что касается возможного производства шестой части некогда популярной серии, то в последние годы сам Уиллис несколько раз намекал на такую возможность. Однако дальше его заявлений до недавнего времени дело не доходило.

Некогда восседавший на голливудском олимпе 65-летний актер, теперь, судя по всему, между качеством и количеством выбирает последнее. В связи с этим последние годы поклонникам Уиллиса приходится довольствоваться боевиками с очень низким рейтингом — за шесть лет их было снято около 20. Единственным прибыльным проектом в его карьере за долгое время стала заключительная часть супергеройской трилогии Маноджа Найта Шьямалана «Стекло», вышедшая в 2019 году. Фильм не снискал такой любви, как предварявший его «Сплит», однако в целом картина была воспринята скорее благосклонно.

На днях культовый британский режиссер Терри Гиллиам сделал неожиданное замечание о внешности Брюса Уиллиса.

В ходе интервью порталу Inverse о создании научно-фантастического триллера «12 обезьян» 1995 года 80-летний кинематографист признался, что изначально не хотел утверждать на роль заключенного Джеймса Коула суперпопулярного в те годы Уиллиса.

«Я никогда прежде не был большим поклонником Брюса, но мне понравилось с ним беседовать, и я подумал: «Окей, этот парень умен и забавен». Я пояснил ему свои сомнения в нем как в актере. Мне жутко не нравилось, как он по-трамповски кривит рот в фильмах. Создавалось впечатление, будто я смотрю на чей-то анус», — вспоминал Гиллиам.

На эту роль претендовали также Том Круз и Николас Кейдж, но о недостатках этих актеров режиссер рассказывать не стал. Представители Уиллиса на момент написания статьи никак не прокомментировали оскорбительное сравнение Гиллиама.

Летом прошлого года бывшая жена актера Деми Мур отреагировала на высказывания пользователей сети, высмеивавшие интерьер ванной комнаты ее дома в Айдахо. Комментаторов развеселили ковры и доспехи в комнате для банных процедур. Актриса пояснила, что в действительности это была идея Уиллиса. Однако учитывая, что дом находится в горах и там бывает очень холодно, эта затея не была такой уж глупой.