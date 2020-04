Смена курса: новый Аквамен будет геем

Новый Аквамен в предстоящих фильмах киновселенной DCEU, вероятно, будет геем. Согласно порталу We Got This Covered, после третьего сольника о повелителе морских глубин, о дате выхода которого пока что остается только гадать, персонаж Джейсона Момоа Артур Карри, действующий Аквамен, по сюжету уйдет на покой и в дальнейшем будет исполнять во франшизе лишь вспомогательную роль. При этом на смену Карри в качестве главного морского супергероя придет Калдур'Ам (он же — Аквалэд), который и станет новым лицом киносерии.

По информации источника, продюсеры фантастической франшизы подумывают над тем, чтобы пригласить на роль нового Аквамена актера, являющегося открытым геем.

Данная сюжетная линия знакома зрителям мультсериала «Юная Лига Справедливости» (а именно — его третьего сезона), в котором рассказывается о приключениях группы подростков-помощников супергероев из Лиги Справедливости. По лору вымышленного мира Аквалэд (если говорить о его анимационном воплощении) — тинейджер, родившийся в Атлантиде. Он обладает спокойным и рассудительным характером, а также способен создавать различные объекты из воды и вырабатывать электричество с помощью специальных татуировок, покрывающих все его тело.

Аквамен в исполнении Момоа дебютировал на большом экране в 2016 году в фильме «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», в 2017-м он также стал одним из центральных персонажей «Лиги Справедливости», а уже в конце 2018-го получил и первый сольник.

В «Аквамене» — помимо известного по роли Кхала Дрого в «Игре престолов» актера — снялись Эмбер Херд, Уиллем Дефо, Патрик Уилсон, Николь Кидман, Дольф Лундгрен и Яхья Абдул-Матин II, тогда как режиссером картины выступил автор «Пилы» и «Заклятия» Джеймс Ван. Супергеройский боевик собрал в мировом прокате без малого $1,15 млрд, став самым успешным в финансовом плане проектом DC-вселенной. Бюджет фильма при этом, по слухам, составил примерно $160-200 млн: то есть он точно окупился, причем с лихвой.

В настоящий момент идет разработка сиквела ленты об Аквамене — выйдет она в российский прокат, как ожидается, лишь в декабре 2022 года. Каких-либо примечательных подробностей о сюжете фильма в сети пока что нет. Известно лишь, что главную роль в нем снова исполнит Момоа, тогда как компанию в касте ему, скорее всего, составят Херд, Уилсон и Абдул-Матин II. Постановщиком картины должен вновь выступить Ван.

До второго «Аквамена», что интересно, свет увидят как минимум семь кинопроектов, основанных на комиксах DC. Речь про «Чудо-женщину: 1984», роли в которой исполнят Галь Гадот, Педро Паскаль, Конни Нильсен, Кристен Уиг и Крис Пайн, нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном, «Отряд самоубийц 2» от автора «Стражей Галактики» Джеймса Ганна, сиквел «Шазама!», его же спин-офф «Черный Адам» с Дуэйном «Скалой» Джонсоном, мультфильм «Суперпитомцы» и, наконец, экранизацию истории о Флэше. Подробнее о данных проектах и том, когда именно их можно будет увидеть в кинотеатрах, читайте здесь.