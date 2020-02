«Это старость»: Диброва госпитализировали после потери сознания

Известный телеведущий Дмитрий Дибров был экстренно госпитализирован. По информации Telegram-канала Mash, у Диброва якобы случился приступ эпилепсии в кинотеатре «Октябрь», где он посетил премьеру картины Егора Кончаловского «На Луне».

Он потерял сознание, однако на место быстро прибыли медики и увезли его на «скорой» в Боткинскую больницу.

Очевидцы инцидента рассказали, что журналист находился в кинотеатре вместе с коллегой Леонидом Якубовичем. Когда Диброву стало плохо, бессменный ведущий «Поля чудес» не растерялся, оказал необходимую первую помощь и попросил людей вызвать «скорую», передает сайт kp.ru. Позднее журналист в разговоре с изданием подробно рассказал о помощи Якубовича.

Реклама

«Интересно, что Леня Якубович, с которым мы находились на этой премьере, немедленно позвонил и нашей коллеге, теледоктору Малышевой, и жене моей позвонил. Проявил такую вот солидарность», — сказал Дибров.

Сразу после появления информации, он поспешил прояснить сложившуюся ситуацию и подтвердил, что действительно был госпитализирован, однако опроверг информацию об эпилепсии.

«Просто случайно, без всякого диагноза, без всякой болезни, просто — так бывает с людьми», — цитирует телеведущего РИА «Новости».

Он также рассказал, что доктора провели тщательное обследование — сделали МРТ и кардиограмму, но никаких осложнений не нашли.

«Просто старость называется», — посетовал Дибров.

В комментарии «Рен ТВ» он назвал случившийся приступ «внезапным обмороком». Точных причин потери сознания телезвезда пока назвать не может.

Официальный представитель ведущего Табриз Шахиди также заявил, что сейчас Дибров себя чувствует хорошо, и опроверг звучавший ранее диагноз эпилепсии, передает РИА «Новости».

Жена Диброва Полина сообщила ТАСС, что теперь он чувствует себя хорошо и уже вернулся домой.

В ноябре прошлого года Диброву исполнилось 60 лет. Он начал карьеру на телевидении еще в 80-е годы. С 1987 году был спецкорром Главной редакции программ для молодежи Центрального телевидения и сотрудничал с культовой передачей «Взгляд», снимая сюжеты на музыкальную тему.

После короткого периода работы на ВГТРК Дибров в 1994 году вместе с Сергеем Лисовским основал телекомпанию «Свежий ветер» и стал автором программы «Доброе утро», в которой приглашал в прямой эфир известных отечественных музыкантов. Он также вел на НТВ авторскую программу «Антропология».

В 1999 году Дибров стал ведущим телеигры «О счастливчик!», которая была адаптацией американского шоу «Who Wants to Be a Millionaire». В 2000 году журналист получил за нее премию «ТЭФИ». Затем передача перекочевала на Первый канал получила дословный перевод «Кто хочет стать миллионером?», и с 2001 года ее вел Максим Галкин. В 2008-м Дибров вернулся на Первый и с тех пор является бессменным ведущим передачи.