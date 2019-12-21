От любви до ненависти: как менялся образ Сталина в кино

Экранный образ Сталина уже давно и прочно связан в голове интересующихся историей кино зрителей с так называемой «сталинианой» и лично актером Михаилом Геловани, который играл диктатора с 1938 по 1953 годы.

Однако по иронии судьбы впервые Сталин появился совсем не в фильмах отечественного производства, где еще не сформировалось однозначного и удобного властям образа, а в зарубежном кино, где не привыкли особенно церемониться с биографиями реальных политических фигур, а тем более — не стремились участвовать в насаждении культа личности.

Так, первым в истории художественным фильмом, в котором можно увидеть «вождя народов и лучшего друга всех детей», стала картина «Британский агент» 1934 года — шпионская мелодрама о сотруднике британского посольства и русской революционерке в 1917 году. Ее режиссером был Майкл Кертис, который через восемь лет поставит «Касабланку», а сам Сталин появился в эпизодической роли, как не самая яркая политическая фигура тех лет, когда разворачивается действие фильма.

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Первое же появление Сталина на экранах СССР произошло с началом Большого террора – его образ воплотил Семен Гольдштаб в фильме Михаила Ромма «Ленин в Октябре» 1937 года. Тем не менее, и эта картина формально является в первую очередь началом звуковой ленинианы, так как главную роль в нем играет все-таки фигура Ленина.

Второстепенность фигуры Сталина в фильме подчеркивает и то, какая судьба ожидала его после XX съезда КПСС – были удалены сцены, где Гольдштаб был одним из действующих лиц, титры о «длившейся четыре часа беседе Ленина со Сталиным», а в 1963 году вождя и вовсе стали заменять другими персонажами и различными бытовыми предметами.

Гольдштабу еще не раз придется сыграть Сталина, однако уже с 1938 года он будет безошибочно ассоциироваться у зрителей с лауреатом четырех сталинских премий Михаилом Геловани, на счету которого целых 13 корневых фильмов сталинианы.

Любой из них, от «Выборгской стороны» до «Вихри враждебные», даст ясное представление о том, какой образ хотела создать в кино партия — всезнающего стратега, мастеровитого садовника, знатока человеческих душ и просто остроумного старика с хитринкой в глазах.

Правда, современного зрителя может удивить характерный для вождя юмор — экранный Сталин без ложной скромности, например, может пообещать герою, обратившемуся к нему с жалобой на отсутствие симпатии со стороны одной из коллег, что после возвращения домой со встречи с ним девушка уже не сможет отказать в ответной любви. «А иначе мы ее…», — добавляет он с добрым прищуром, игриво проглатывая конец реплики.

Однако националистический разворот, который приняла внутренняя политика Сталина в годы Второй мировой войны, потребовала появления в кино нового, более «русского» диктатора. На эту роль был выбран исполнитель ролей Михаила Кутузова и Павла Нахимова Алексей Дикий, наделивший образ Сталина московским говором.

С развенчанием культа личности интерес к фигуре Сталина не спадает, однако теперь его воплощение на экране носит уже чисто функциональный характер, в связи с чем его роли были вновь доверены актеру грузинского происхождения Андро Кобаладзе. Любопытно, что впервые тот сыграл вождя еще в 1940 году, после чего не примерял на себя костюма генералиссимуса на протяжении 17 лет. Он же, кстати, появился в нейтральном образе Сталина и в «Семнадцати мгновениях весны».

Однако времена менялись, и в 1968 году, когда стал очевиден очередной политический разворот, Сталин опять предстал в образе гениального полководца — на этот раз в исполнении Бухути Закариадзе в киноэпопее «Освобождение», который сегодня многими ошибочно воспринимается как очищенная от пропаганды сталинского времени киноверсия событий Второй мировой войны. Отсюда начинается новый виток уважительного отношения к фигуре Сталина в советском кино, а также именно в этом фильме впервые на всю страну прозвучала ставшая крылатой фраза «Солдата на фельдмаршалов не меняю».

А абсолютный рекорд по количеству ролей Сталина принадлежит непрофессиональному актеру, инженеру-проектировщику Георгию Саакяну. Впервые его отобрали на роль верховного главнокомандующего для фильма «Тегеран-43» в 1978 году, после чего он играл Сталина более 30 раз. Именно он появляется в ставшей культовой перестроечной серии «Ералаша» под названием «Машина времени», а также в экранизации «Мастера и Маргариты» режиссера Юрия Кары и в «Черной розе – эмблеме печали, красной розе – эмблеме любви» Сергея Соловьева.

В перестроечный период в роли Сталина отметились три знаковых актера. Полюбившийся зрителям в образе Остапа Бендера Арчил Гомиашвили показал вождя жестоким и опасным человеком без всякого сатирического оттенка, в фильмах «Год сорок первый», «Сталинград» и «Война на западном направлении».

А в 1989 году вышел первый гротескно-карнавальный фильм, в котором обыгрывалась большая часть классических сталинских мифов и легенд, «Пиры Валтасара». В этой экранизации новеллы Фазиля Искандера роль вождя досталась Алексею Петренко, который после этого еще пять раз попробует себя в этом образе, однако так и не останется доволен достигнутыми результатами.

Третьим «перестроечным» Сталиным стал Сергей Шакуров, который создал канонический образ коварного и кровавого тирана в фильме «Враг народа Бухарин», который появился на волне разоблачений преступлений правящей верхушки СССР сталинской эпохи.

С окончательным приходом гласности, распадом страны и либерализацией внутренней и внешней политики интерес к образу Сталина стал постепенно тускнуть как у режиссеров, так и у зрителей. Все чаще он стал появляться в комических эпизодах или во второстепенных ролях ностальгических мелодрам. За это время его успели сыграть Игорь Кваша, Геннадий Хазанов, Армен Джигарханян, Андрей Краско.

Последним на сегодняшний день запоминающимся кино-Сталиным стал дважды лауреат Государственной премии России Максим Суханов, который сначала на грани гротеска изобразил генералиссимуса в сериале «Дети Арбата», а потом — в еще более издевательской манере — у Никиты Михалкова в фильме «Утомленные солнцем — 2».