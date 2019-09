Кардашьян заберут все деньги: названы самые богатые рэперы

Американский рэпер Канье Уэст впервые оказался на первом месте списка самых высокооплачиваемых хип-хоп исполнителей мира. Благодаря гастролям и собственной линейке кроссовок в коллаборации с лидером рынка за последний год он заработал $150 млн.

«Я словно увидел «луч света» на идее делать собственную линию спортивной обуви», — сказал Уэст в комментарии Forbes.

Ожидается, что в этом году продажи его обуви превысят $1,5 млрд, что составит примерно половину дохода от продаж кроссовок легендарного баскетболиста Майкла Джордана, что сделало Уэста денежным королем хип-хопа.

Лидер прошлого года Шон Кори Картер, известный всему миру под псевдонимом Джей-Зи, сместился на второе место рейтинга. Благодаря последней части тура «On The Run II», в который он отправлялся со своей женой Бейонсе, его доход составил $81 млн.

В 2018-м американец возглавил список самых богатых хип-хоп исполнителей и стал первым в истории рэпером-миллиардером. Согласно рейтингу журнала Forbes, опубликованному 13 июня, общее состояние музыканта достигло $1 млрд.

«Вся жизнь Джея-Зи — это настоящий образец для подражания. Он один из лучших примеров того, как в современном обществе действительно можно воплотить в жизнь американскую мечту и стать миллиардером», — говорил о коллеге рэпер и ведущий шоу «Yo! MTV Raps» Фэб Файв Фредди.

Еще в 2007 году Джей-Зи сделал смелое заявление, которое предрекло его успех: в одной из песен музыканта звучала фраза «Я уже величайший рэпер в истории, следующая цель — стать миллиардером» («I'm already the G.O.A.T. — next stop is the billie»).

В своем сообщении Forbes отмечает, что семейное состояние музыканта оценивается в $1,4 млрд, учитывая вклад его не менее знаменитой супруги.

Третье место рейтинга занял канадец Дрейк, заработавший за прошлый год $75 млн. Ему удалось значительно увеличить свое состояние благодаря серьезному вложению в производство крепкого алкоголя. На протяжении прошлого года Дрейк активно занимался развитием собственного бренда виски, а также получил высокую прибыль от гастролей и партнерства с ночным клубом XS Nightclub в Лас-Вегасе.

«Каждый год мы хотим лучше готовиться к турам, лучше выступать и зарабатывать больше денег. Это моя цель на каждый год, естественно, помимо написания хорошей музыки», — говорил 32-летний артист в интервью Forbes в 2013 году.

Четвертым оказался 49-летний американский рэпер и продюсер Шон Комбс, известный как P. Diddy, заработавший в 2018-м $70 млн. Музыкант не отстает от коллег и помимо творчества занимается производством брендированной продукции. Также он развивает кабельную сеть и продвигает свой бренд одежды, однако с каждым годом это приносит все меньше прибыли.

«Я начал зарабатывать деньги в 12 лет, доставлял газеты. С тех самых пор я всегда понимал, что если я буду делать все, что в моих силах, чтобы клиенты были довольны, и буду обслуживать их по-другому — не важно, идет ли речь о музыке, одежде или водке, я получу отдачу от своей упорной работы», — говорил P. Diddy два года назад в интервью Forbes для номера, посвященного столетию издания.

На пятом месте расположился Трэвис Скотт, заработавший $58 млн благодаря туру «Wish You Were Here» с альбомом «AstroWorld», выпущенном осенью прошлого года. Кстати, Скотт — уже почти родственник лидеру этого рейтинга — жена Уэста Ким Кардашьян является родной сестрой невесты Скотта, модели Кайли Дженнер. У пары уже есть годовалая дочь, и они даже называют друг друга мужем и женой, но информация о том, что они официально расписаны, так и не появилась.

Также в первую десятку списка попали Эминем, DJ Khaled, Кендрик Ламар, группа Migos и Чайлдиш Гамбино с заработком от $35 до $50 млн.

В общей сложности 20 лучших исполнителей хип-хопа за период с июня 2018 года по июнь 2019-го заработали $860 млн, что на 33% больше прошлогоднего показателя — $648 млн.