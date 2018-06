Плейлист: XXXTentacion, Gorillaz, Колтрейн и Майкл Джексон

XXXTentacion — «Sad!»

Самый обсуждаемый и таинственный релиз уходящей недели — клип рэпера XXXTentacion, вышедший через десять дней после его убийства. В ролике на один из хитов с альбома «?» — «Sad!» — музыкант дерется с самим собой на собственных похоронах, восстав из гроба. Учитывая контекст — довольно жуткое зрелище.

Gorillaz — «Souk Eye»

Альбом «The Now Now» наконец-то вышел — и он, как мы и предполагали, оказался фантастическим. Албарну в последнее время главным образом удаются меланхолично-алкогольные баллады, однако на диске присутствуют далеко не только они — правда, почти все это Деймон выпустил в качестве синглов. Из нежно-грустных песенок же обратить внимание стоит в первую очередь на «Souk Eye», которая к финалу раскрывается с танцевальной стороны.

Джон Колтрейн — «Slow Blues»

У Джона Колтрейна как бы вышел новый альбом — диск «Both Directions at Once: The Lost Album». 6 марта 1963 года его классический квартет засел в студии в Нью-Джерси и записал семь композиций — к сожалению, они так и не увидели свет, и никто не знал об их существовании — до недавнего времени. И слава богу — их нашли. Жить в 2018 году стоит как минимум ради того, чтобы услышать новый альбом Колтрейна.

Дрейк и Майкл Джексон — «Don't Matter to Me»

Канадский рэпер Дрейк выпустил свой долгострой «Scorpion» — полуторачасовую пластинку из двух частей. На первой музыкант читает, на второй поет, но самое важное — с кем. «Don't Matter to Me» — неизданная песня скончавшегося девять лет назад Майкла Джексона. Все остальные композиции в сравнении с ней несколько меркнут, но было бы странно, если бы они этого не делали.

Джим Джеймс — «Throwback»

Фронтмен My Morning Jacket Джим Джеймс поделился третьим (если не считать пластинки с каверами) сольным лонгплеем, во время работы над которым музыкант ударился в гитарную психоделию в духе 60-х, — и таким ретроградством пропитан весь релиз. На пластинке Джеймс размышляет о темной стороне технического прогресса и, в частности, развития социальных сетей, в которых мы, на его взгляд, проводим слишком много времени. Обложкой альбома стала знаменитая фотография Дуэйна Майклса, сделанная в 1986 году, — разумеется, пленочная.

Florence + the Machine — «June»

Возглавляемая британкой Флоренс Уэлч группа Florence + the Machine выпустила четвертую студийную пластинку «High as Hope». Из не выходивших до этого песен особенно выделяется открывающая релиз «June», на которой Уэлч неожиданно отказывается от привычных настроений отчуждения и обреченного одиночества в пользу призывов к объединению: «Держитесь друг друга!»

Мэрилин Мэнсон — «Cry Little Sister»

Шок-рокер всея планеты Мэрилин Мэнсон представил клип на кавер-версию песни Джерарда Макмахона «Cry Little Sister» из фильма 1987 года «Потерянные ребята», которую эпатажный исполнитель часто играл в туре в поддержку последнего лонгплея «Heaven Upside Down». Мэнсон — один из редких артистов, чьи перепевки в большинстве случаев выходят крайне удачными: «Cry Little Sister» спокойно можно поставить в один ряд со «Sweet Dreams» Eurythmics, «Personal Jesus» Depeche Mode и появившейся в прошлом году «God's Gonna Cut You Down» Джонни Кэша. Продюсерская рука Тайлера Бэйтса, как и на всех последних работах Мэрилина, чувствуется — и радует ухо.

The Coral — «Eyes Like Pearls»

Британские инди-рокеры (по-прежнему — тысячи их!) The Coral продолжают с определенной регулярностью записывать полнометражные альбомы — и очередной выходит в августе. «Eyes Like Pearls» — вторая весточка с него и первая, заслуживающая внимания.

Мик Милл и Мигель — «Stay Woke»

В очередной раз отсидев несколько месяцев в тюрьме, филадельфийский рэпер Мик Милл тут же вернулся к работе и на этой неделе представил студийную запись композиции «Stay Woke», для работы над которой он привлек певца Мигеля. Артист, который за последнее десятилетие стал олицетворением несовершенства системы правосудия США (в особенности в случаях, касающихся афроамериканцев), на новом треке читает о сложности пребывания «в мире, где черное — это неправильно, а белое — правильно».

Paramore — «Caught in the Middle»

Некогда поп-панки Paramore пару лет назад — после существенных и болезненных изменений в составе — сменили вектор развития и стали играть больше поп, нежели панк, причем на удивление удачно. Альбом «After Laughter» с депрессивными текстами, странным образом сочетающимися с позитивными аранжировками, вышел еще в том году, но клипы группа продолжает выпускать до сих пор — теперь очередь за милейшей вещью «Caught in the Middle».

«Мальбэк» и Сюзанна — «Стильный бит»

«Мальбэк» и Сюзанна продолжают томить поклонников ожиданием новой пластинки (обещают в сентябре), между делом выпуская клипы на песни со старой. В ролике на «Стильный бит» ребята катаются на прицепленной к машине платформе по вечерней Москве, вызывая в памяти финальную сцену из «Стиляг».

Галафо и Симптом — «Сомнения»

Симптом из «Грибов» (именно он сочинил «Тает лед») и малоизвестный рэпер Галафо из Нового Уренгоя записали совместный альбом «Verum», который среди засилья хаус-рэпа в отечественном хип-хопе звучит очень старомодно (весь инструментал построен на джазовых сэмплах и потрескивающих битах) — и от этого очень свежо.