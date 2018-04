«Группу ненавижу, но песню люблю»: лучшие от худших

Всего в «гилти плеже» — подборке оказалось 13 песен. Топ составлялся на основе голосования читателей журнала в твиттере. Неделю назад портал обратился к аудитории с просьбой назвать одну любимую песню ненавидимой группы. Всего под этим постом собралось около 150 комментариев.

Во главе списка оказался хит Coldplay «Viva la Vida» с их четвертого студийника «Viva la Vida or Death and All His Friends». Судя по всему, эта песня оказалась в подборке из-за того, что стала первым ответом на твит журнала, а не самой популярной «жалобой».

Coldplay упоминается в этой ветке более десяти раз, по два раза назывались композиции «The Scientist» и «Fix You». Один из комментаторов отметил, что мог бы назвать около 25 хороших вещей от группы, так как «не может выкинуть первые три альбома» («Parachutes», «A Rush of Blood to the Head» и «X&Y» — прим. «Газеты.Ru»).

Следом расположились британские инди-рокеры The 1975 с «Medicine», которая в 2014 году вошла в саундтрек к ставшему уже культовым неонуару «Драйв» с Райаном Гослингом.

Оказалось, что эту группу ненавидит только один активный подписчик NME, отметивший, что «действительно терпеть не может The 1975», но не в состоянии сопротивляться «Medicine».

Третьими идут американские ню-металлисты Limp Bizkit (тут уже удивляться не приходится) и их самая, наверное, известная песня — «Rollin'». Как отметило издание, музыка группы «может не всем прийтись по душе, однако если «Rollin'» поставят в Propaganda (популярный лондонский ночной клуб — прим. «Газеты.Ru»), вы тут же окажетесь на танцполе».

При этом лишь двое комментаторов назвали песни Limp Bizkit — второй была «Take a Look Around», основной рифф которой построен на главной теме из сериала (и серии фильмов) «Миссия невыполнима». Композиция в 2000 году прозвучала во второй части франшизы с Томом Крузом.

Один человек признался, что не выносит творчество легендарного шведского поп-коллектива ABBA, однако обожает их композицию «Fernando», которую пользователь соцсети охарактеризовал как «великолепный кэмп (эстетика, культивирующая чувственность и театральность — прим. «Газеты.Ru»)».

Примечательно, что изначально эта вещь вышла на сольном альбоме одной из участниц квинтета, Анни-Фрид Лингстад, и лишь потом попала в репертуар группы. В ветке также вспомнили еще одну песню шведов — «Waterloo». Эта композиция стала первым синглом группы, изданным под названием ABBA, — и именно она принесла коллективу победу на «Евровидении» в 1974 году.

На пятую строчку издание поместило песню Maroon 5 (какая ирония) «This Love», которая в 2006-м принесла американскому коллективу вторую в карьере статуэтку «Грэмми», — они победили в номинации «Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом или группой».

Про Адама Левина и компанию написали сразу четверо комментаторов, один из которых, впрочем, заявил, что ему не нравится ни одна их песня и он «просто пользуется возможностью сказать, что Maroon 5 — отстой, а всему роду людскому должно быть стыдно за то, что они стали популярными».

Закономерным здесь выглядит разве что присутствие канадцев Nickelback, которых и правда многие недолюбливают. В подборку вошла их песня «How You Remind Me», в любви к которой призналась пользовательница твиттера.

«Мне действительно очень нравится эта песня, и я действительно не должна признаться в этом в интернете, но все же, — написала она. — Как бы то ни было, группу терпеть не могу».

Совершенно не ясно, каким образом в подобного рода антихитпарад попали The Cure («Pictures of You»), The Smiths («This Charming Man») и Oasis с нетленкой «Wonderwall».

Еще более странно то, что «хорошей песней от ужасных Radiohead» оказалась «Fake Plastic Trees» (хотя дважды упомянутая «Creep» и правда успела всех достать за 25 лет»).

Также к редакции NME имеются вопросы насчет отсутствия в списке U2 — хотя ненавидит их как минимум 12 человек. Многие из них, кстати, назвали «Sunday Bloody Sunday» отличной песней, с чем невозможно поспорить.