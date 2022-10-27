Проверки попали под сокращения

По заявлению вице-премьера Дмитрия Григоренко, по итогам прошлого года в результате введения в действие нового регулирования контрольно-надзорной деятельности сократилась половина всех проводимых в России проверок. В планы проверок на 2023 год включены только объекты категорий чрезвычайно высокого и высокого рисков. Дальнейшей задачей реформы является не применение санкций к нарушителям, а предотвращение возможности каких-либо нарушений.

За время реформирования контрольно-надзорной деятельности продолжалась активная работа над сокращением обязательных требований (так называемая «регуляторная гильотина»). Было проанализировано более 300 тысяч норм и правил, из которых порядка 143 тысяч обязательных требований были отменены. Пересмотрено федеральное и региональное законодательство, регулирующее надзорную сферу. При этом экономия бизнес-сообщества от ликвидации избыточных бюрократических требований составила порядка 200 млрд. рублей в год.

Законодательно установлены основные подходы к регламентации контрольно-надзорной деятельности. В основу нового регулирования лег риск-ориентированный подход. На основе управления рисками причинения вреда определяются выбор контрольных мероприятий, их содержание, интенсивность и результаты. Для плановых проверок используются категории риска (их 6), которые присваиваются объектам контроля исходя из соответствующих критериев риска. Периодичность проведения плановых проверок определяется исходя из категории риска, присвоенной объекту. Чем ниже категория – тем реже проверки. Срок проверки уже сократился в два раза – в среднем с 20 до 10 дней.

Согласно данным нашего исследования, переход к риск-ориентированному регулированию поможет сократить издержки проверяемых компаний на 10-20 процентов.

Результат не заставил себя ждать. Несмотря на то, что риск-ориентированный подход и новое регулирование законодательно были введены в середине 2021 года, уже по итогам всего года количество проверок сократилось почти в два раза по сравнению с 2019м, когда было проведено порядка 1,5 млн проверок. 2020 год в расчет не берем, так как тогда действовал «ковидный» мораторий на контрольные мероприятия.

В этом году установлен новый, еще более жесткий мораторий, поскольку он распространяется как на плановые, так и на внеплановые проверки. Это означает, что плановые проверки в 2022 году не проводятся, за исключением отдельных видов контроля и надзора, таких как пожарный надзор или санитарно-эпидемиологический контроль, в отношении отдельных категорий объектов контроля (например, социальных объектов). А внеплановые проверки могут проводиться только в случаях, если речь идет о здоровье граждан и безопасности страны, что тоже существенным образом повлияло на снижение их количества.

Соблюдение моратория на проверки жестко контролируется аппаратом Правительства посредством специализированной информационной системы.

Кроме того, у предпринимателей есть возможность пожаловаться на нарушение моратория через электронный сервис на портале Госуслуг.

По итогам девяти месяцев года количество проверочных мероприятий сократилось более чем в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, по состоянию на конец февраля общее число всех ежемесячных проверок составляло порядка 60-70 тысяч, а к сентябрю это значение упало до 18-20 тысяч.

Подавляющую часть проверок заменили профилактическими мероприятиями, которые значительно менее затратны, как для проверяемых, так и для проверяющих.

В отличие от проверки, длительность которой в среднем сейчас составляет порядка 10 дней, профилактический визит длится всего несколько часов. В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, также о рекомендуемых способах снижения категории риска.

Таким образом, профилактический визит – это реальная помощь бизнесу. Он проходит в формате консультации. По его результатам нет санкций. У бизнеса есть возможность своевременно исправить возможные недочеты и нарушения.

Текущие изменения положительно сказались на всей системе контроля и надзора.

По результатам опроса, проведенного ЦСР среди предпринимателей в июле 2022 года, 76 процентов респондентов отмечают снижение административной нагрузки при переходе от проверки к профилактическому мероприятию, при условии, что его длительность составляла менее 6 часов. В 2023 году правительство планирует продолжить сформированный подход к проверкам, совершенствуя его с учетом обратной связи с бизнесом, и совершенствуя риск-ориентированный поход.

В условиях новой геополитической реальности курс Правительства на планомерное и последовательное снижение административной нагрузки на бизнес, безусловно, можно только поддержать.

Автор — заведующий лабораторией социально-экономических проблем регулирования ИКНД РАНХиГС