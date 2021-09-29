Минфин предложил изменения в налогообложение физлиц

Министерство финансов Российской Федерации предложило внести 12 корректировок в налогообложение физлиц. Об этом сообщают «Известия».

Текст предполагаемых изменений содержится в приложении к Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенной-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023-го и 2024-го.

Одно из предложений ведомства – обязать платить НДФЛ удаленных сотрудников российских компаний, которые живут за рубежом.

Другая инициатива предполагает ужесточение фискального контроля над выигрышами в букмекерских конторах. Если сумма таких поступлений превышает 15 тыс. рублей, налоговыми агентами выступают сами букмекеры, если сумма меньше, то платить НДФЛ выигравший должен самостоятельно. Минфин предлагает во всех случаях сделать плательщиком игорные заведения.

Предлагается освободить от налогообложения компенсационные выплаты, которые работодатели производят своим дистанционным сотрудникам за организацию труда. Но на них будут установлены предельные размеры.

Ранее сообщалось, что Центральный банк будет дополнительно контролировать финансы физических лиц, распространив на них действие своей «антиотмывочной» платформы.