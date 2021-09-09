Москва предоставит Минску до $640 млн поддержки

Россия с сентября текущего года до конца 2022 года предоставит Белоруссии до $640 млн в качестве дополнительной кредитной поддержки, сообщил российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Общий объем кредитов с сентября текущего года до конца 2022 года составит <...> около $630 млн, $640 млн, может быть», — заявил глава государства.

В свою очередь Лукашенко отметил, что Минск на данном этапе не планирует обращаться к Москве за новыми кредитами.

9 сентября в Москве прошли переговоры российского и белорусского президентов. В ходе встречи стороны обсуждали союзные программы, подготовленные белорусским и российским правительствами, а также иные актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международную проблематику. Переговоры продолжались почти 3,5 часа.