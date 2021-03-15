Курс евро опустился ниже 87 рублей

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Курс евро на Мосбирже опустился до 86,97 рубля.

Таким образом, снижение составило 0,83%. В последний раз курс евро опускался ниже 87 рублей 20 августа прошлого года.

Ранее курс доллара вырос до 74 рублей.