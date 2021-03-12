Минтруд предложил проанализировать детские выплаты подозрительно бедным

Министерство труда предложило ограничить детские выплаты тем семьям, которые имеют формально низкие доходы, но располагают существенным имуществом. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на указ президента России Владимира Путина, корректирующий схему выплат.

Подчеркивается, что Минтруд получил большое число обращений от регионов и НКО, критикующих массовость финансовой поддержки — ее получали люди с серыми высокими доходами.

Согласно указу, бедной не может считаться семья, у которой есть несколько домов площадью более 40 кв. м на человека. При этом у семьи может быть квартира, дача, участок 0,25 га, гараж, новая легковая машина, мотоцикл, трактор и сбережения около 200 тысяч рублей.

Кроме того, вводится «правило нулевого дохода»: будут ограничены выплаты семьям, у которых нет легальных заработков.

Ранее был подписан указ о новых правилах ранжирования выплат на детей от 3 до 7 лет.