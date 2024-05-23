В Херсоне произошли взрывы

Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом сообщил глава горадминистрации Роман Мрочко в Telegram-канале.

«Взрывы слышны в прибрежных районах», — написал он.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

В ночь на 22 мая в Полтавской области Украины произошли взрывы. Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило о нескольких взрывах в городе Запорожье.

До этого мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе произошла серия взрывов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.