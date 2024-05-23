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В МИД заявили, что РФ примет контрмеры при отмене Японией антивоенной статьи конституции

МИД: РФ примет контрмеры в случае отмены Японией антивоенной статьи конституции

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Toru Hanai/Reuters

Директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел РФ Людмила Воробьева заявила, что Москва примет контрмеры в случае, если Токио отменит статью конституции об отказе от вооруженных сил. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат отметила, что Россия продолжает внимательно наблюдать за попытками нынешнего правительства Японии пересмотреть пацифистские положения действующей конституции и ускоренно милитаризировать страну.

Воробьева подчеркнула, что подобное развитие событий создает дополнительные угрозы безопасности России. Поэтому Москва будет вынуждена принять контрмеры, направленные на укрепление национальной обороноспособности.

Кроме того, отход Токио от декларировавшегося прежними поколениями японских политиков мирного развития страны неизбежно приведет к усилению напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и вызовет новый этап гонки вооружений.

До этого в Японии заявили о сложной ситуации с Курильскими островами после начала СВО.

Ранее в Японии назвали нового союзника России в Азии.

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