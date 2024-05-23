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Посол Палестины оценил реакцию Израиля на признание странами ЕС независимости страны

Посол Шафи: Палестина не ждет, что признание ее странами ЕС повлияет на Израиль

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Kevin Mohatt/Reuters

Палестина не ожидает, что решения стран Европейского союза признать ее государственность положительно повлияют на позицию Израиля. Об этом в интервью РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи.

Таким образом дипломат прокомментировал реакцию Израиля на то, как ряд европейских стран признали независимость Палестины 22 мая.

«Мы не ожидаем никакого положительного влияния на израильскую позицию. Скорее, Израиль продолжает сейчас на международном уровне направляться в тотальную изоляцию», — сказал Шафи.

22 мая правительство Норвегии официально заявило, что признает независимость государства Палестина. Решение вступит в силу 28 мая.

Вслед за Норвегией независимость Палестины признали Ирландия и Испания.

На этом фоне Израиль отозвал послов в Норвегии и Ирландии для последующих консультаций и пригрозил подобными мерами Испании. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не допустит появления подобного государства на своих границах. По его словам, 80% палестинцев на Западном берегу Иордана поддерживают атаку радикального палестинского движения ХАМАС на израильские поселения 7 октября 2023 года.

До этих пор Палестину признавали девять стран — членов Европейского союза. Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия приняли соответствующее решение в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция — в 2014 году.

Ранее стали известны главные причины признания независимости Палестины странами Европы.

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