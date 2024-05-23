Путин пожелал успеха Шумкову на выборах главы Курганской области

Президент России Владимир Путин пожелал успеха губернатору Курганской области Вадиму Шумкову на выборах главы региона в сентябре. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Путина, Шумкову прежде всего необходимо добиться поддержки граждан, проживающих в регионе, что является вполне выполнимой задачей.

«Нужно напрямую к людям идти, показывать, что сделано, и говорить, что планируете. Я со своей стороны желаю вам всего доброго, успехов», — подчеркнул президент.

Также Путин в ходе встречи попросил Шумкова обратить внимание на вопросы здравоохранения в регионе, так как существуют вопросы, требующие особого внимания.

До этого Путин прокомментировал паводковую ситуацию в Курганской области и пообещал быть с Шумковым на связи.

Путин также поддержал намерения главы Липецкой области Игоря Артамонова вновь баллотироваться в губернаторы региона.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом свободы от диктатуры.