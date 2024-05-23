Сожительница Тимура Иванова переоформила свои автомобили

На прошлой неделе сожительница заместителя министра обороны Тимура Иванова перерегистрировала свои автомобили Mercedes и MINI Cooper на других владельцев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на открытые базы данных.

Иванову, который руководил работой военно-строительного комплекса в министерстве обороны, предъявлены обвинения в получении взяток особо крупного размера, и его заключили под стражу до 23 июня.

Замминистра отрицает свою вину. В начале мая суд рассмотрел апелляцию по поводу ареста Иванова, его защита просила о замене содержания под домашним арестом на имении на Рублевке.

В суде также присутствовала телеведущая Мария Китаева, с которой, по словам адвоката Иванова, у замминистра «совместное хозяйство, живут как одна семья».

Иванова также видели в салоне красоты, расположенном на первом этаже дома в центре Москвы, где, предположительно, зарегистрирована его гражданская жена.

Сам Иванов, вероятно, прописан на севере Москвы в доме, который находится в процессе реновации.

В декларациях о доходах Китаевой указан автомобиль MINI Cooper S в ее собственности. Согласно данным ГИБДД, автомобиль был зарегистрирован на нее более 20 лет, но 18 мая 2024 года он был продан новому владельцу. Страховой полис теперь оформлен на другое лицо.

Стоимость автомобиля 2003 года выпуска составляет примерно 500 тысяч рублей.

Также в открытых базах данных фигурирует автомобиль Mercedes-Benz CLS 2021 года выпуска, страховой полис которого соответствует данным Китаевой. Объявление о продаже машины появилось на сайте Авто.ру, указанная цена составляет 7 842 600 рублей. По данным ГИБДД и баз данных Avto.ru и Avtoface, с 14 мая у автомобиля новый владелец. Предыдущий страховой полис был аннулирован.

Ранее суд арестовал два люксовых автомобиля и мотоцикл замглавы Минобороны РФ Иванова.