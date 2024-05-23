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Действия военкомов в Херсонской области сравнили с отловом зверей

Сальдо: в Херсоне людей отлавливают как зверей из-за мобилизации

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Reuters

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в Херсоне людей в рамках насильственной мобилизации отлавливают на улицах как зверей. Его слова передает РИА Новости.

Сальдо назвал происходящее в подконтрольном Киеву Херсоне террором.

«В городе происходит террор ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата. — «Газета.Ru») <...> тэцэкашники с западных и центральных областей ловят как зверей на улицах, на блокпостах, в квартирах и отправляют на убой», — пояснил Сальдо.

До этого украинское издание «Страна.ua» писало, что суды на Украине начали досрочно освобождать заключенных для отправки на фронт.

Хмельницкий суд Украины принял решение об освобождении двух мужчин, отбывавших наказание за кражи, совершенные в 2021 году. Суд обязал СИЗО «безотлагательно» отпустить освобожденных в Нацгвардию и отвезти в ТЦК для заключения контракта о прохождении военной службы.

Ранее сообщалось, что закон о демобилизации на Украине вряд ли будет принят раньше 2025 года.

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