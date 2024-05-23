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Двух жителей Мариуполя задержали за шпионаж

ФСБ: в ДНР задержаны два жителя Мариуполя за шпионаж в пользу Украины

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Спецслужбы Донецкой народной республики (ДНР) задержали двоих жителей Мариуполя за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

В ведомстве уточнили, что задержанные собирали информацию о местах расположения подразделений МВД и Росгвардии в Мариуполе, а после передавали ее украинским спецслужбам по специальным каналам связи.

«Благодаря своевременным оперативным мероприятиям удалось предотвратить потери среди сотрудников силовых структур и гражданского населения», — указали в УФСБ.

Там уточнили, что подозреваемые признали свою вину и сейчас оказывают содействие в установлении других причастных к работе на украинские спецслужбы.

До этого Забайкальский краевой суд вынес приговор женщине за шпионаж в пользу спецслужбы Украины. По данным пресс-службы УФСБ по Забайкальскому краю, женщина собирала и передавала информацию о передвижении военнослужащих и воинских соединений Вооруженных сил России по территории Забайкальского края, которые готовились к отправке в зону проведения специальной военной операции.

21 мая 77-летнего ученого Анатолия Маслова осудили за госизмену. Его приговорили к 14 годам колонии. По версии ФСБ, десять лет назад он передал разведке Германии данные о закрытых научных разработках. Его задержали в 2022 году.

Ранее житель Приморья был задержан по подозрению в шпионаже.

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