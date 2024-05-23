Отсутствие головного убора летом грозит потерей волос, заявила врач

В летний период времени волосы и кожа головы нуждаются в особенном уходе. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-трихолог, врач-дерматолог, врач-миколог «СМ-Косметология» Мария Васильева.

Она отметила, что кожа головы — это первое, что страдает из-за агрессивного воздействия ультрафиолетовых лучей.

«Отсутствие головных уборов может привести к солнечным ожогам, а они, в свою очередь, спровоцировать интенсивное выпадение волос. Поэтому в солнечные дни рекомендуется ношение головных уборов (со свободной посадкой и из натуральных материалов) и нанесение солнцезащитного крема вдоль линии роста волос», — рассказала Васильева.

Вдобавок к этому, по ее словам, уход можно дополнить шампунями и кондиционерами с SPF-защитой.

«Волосы в жаркие дни быстро теряют влагу, обезвоживаются. Как следствие — становятся сухими, тусклыми и ломкими. Именно поэтому необходимо в летний период времени дополнить домашний уход питательными кондиционерами с кератином, гиалуроновой кислотой и маслами (кокосовое, хлопковое, авокадо и арганового дерева), которые помогут сохранить влагу в волосах, а также несмываемыми сыворотками или спреями (в зависимости от типа волос) с SPF-защитой», — объяснила трихолог.

Говоря про SPF-защиту, она отметила, что ультрафиолетовое излучение бывает двух видов: UVA-излучение активно сушит волосы, а UVB-излучение разрушает пигмент (как искусственный, так и натуральный).

«Самый уязвимый к UVB-излучению — светлый оттенок волос, который быстро «выгорает», темный же более устойчив, но без SPF-защиты может изменить свой цвет вплоть до рыжего оттенка. Защитные средства создают на поверхности волос своеобразную «пленку», которая обволакивает волос и отражает часть ультрафиолетового излучения, не давая повреждать и обесцвечивать волос», — добавила врач.

Ранее трихолог поделилась лайфхаками, как сохранить длинные волосы в старости.