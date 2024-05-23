На митинге в Мексике обрушилась сцена, есть пострадавшие

Во время предвыборного митинга в Мексике на кандидата в президенты страны от партии «Гражданское движение» Хорхе Альвареса Майнеса обрушились декорации. Об этом сообщает издание El Universal.

Митинг проходил в городе Сан-Педро-Гарса-Гарсия в штате Нуэво-Леон. Он был посвящен предвыборной кампании Лорении Каннавати, кандидата на пост мэра Сан-Педро в Нуэво-Леоне, которого сопровождал Майнес.

Причиной обрушения декораций стал сильный ветер. Кандидат в президенты собирался выступить с посланием, когда большой экран и сцена упали на толпу людей.

По последним данным, пострадали 18 человек, у них легкие травмы и только у одного человека перелом. На место работают спасатели.

Майнес сообщил, что с ним все в порядке, члены его команды уже находятся на лечении в больнице.

До этого экс-президент США Дональд Трамп был вынужден отменить предвыборную встречу в американском городе Уилмингтон (штат Северная Каролина) из-за надвигающегося шторма.

Ранее в Словакии произошло покушение на премьер-министра Роберта Фицо.