Стало известно, сколько готовы ждать ответа от рекрутера молодые россияне

Большинство российских соискателей рассчитывают получить обратную связь от работодателя в течение недели после отклика на вакансию. К такому выводу пришли сервисы «Работа.ру» и СберПодбор по итогам опроса. Копия есть в распоряжении редакции «Газеты.Ru».

Быстрее всего обратной связи ожидают молодые люди 25-29 лет — 12% хотят видеть ответ уже через сутки. Порядка 38% респондентов, в основном в возрасте 19-34 года, готовы ждать несколько дней. Наибольшее терпение проявляют соискатели 35-39 лет: 37% из них согласны на недельную задержку.

При этом 21% опрошенных допускают более длительный период ожидания — от 2 недель до месяца и более. Среди тех, кто спокойно относится к ожиданию свыше месяца, преимущественно люди 40-55 лет. Вместе с тем 6% респондентов и вовсе не намерены ждать из-за дефицита кадров на рынке.

Во время бездействия со стороны рекрутеров 78% участников опроса продолжают поиск других вакансий, 17% сами обращаются за новостями. Однако для 15% длительное ожидание становится поводом забыть о вакансии, еще 10% испытывают от этого стресс.

Среди способов борьбы со стрессом лидируют хобби (27%) и общение с близкими (22%). Также россияне занимаются спортом (14%), пьют успокоительные чаи (13%) или таблетки (4%). При этом почти половина опрошенных (47%) заявили, что не предпринимают никаких действий для снятия стресса.

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