Средства ПВО сбили несколько целей над Белгородской областью

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО) — сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших нет», — отметил глава региона.

Он указал, что в городе Белгороде в результате прямых попаданий снарядов повреждены два детских сада.

«В Белгородском районе <...> в селе Таврово в трех частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. На территории двух частных жилых домовладений осколками посечены кровли гаражей», — сообщил Гладков.

Он также добавил, что осколками посечен один автомобиль. В поселке Дубовое, по данным губернатора, пробита кровля одного частного жилого домовладения.

Накануне жительница Шебекинского городского округа получила слепые осколочные ранения верхней и нижней конечностей в результате уничтожения воздушной цели российскими силами противовоздушной обороны.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.