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Зимбабве может ввести безвиз для россиян

У России стартовали переговоры с Зимбабве по введению безвизового режима

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Shutterstock

Министерство иностранных дел РФ сообщило о текущих переговорах с африканскими странами о упрощении визовых процедур. Одной из таких стран является Зимбабве, пишет газета «Известия».

Представители посольства России в этой республике отметили, что в настоящее время процесс подписания соответствующего соглашения находится на стадии разработки.

В последние годы наблюдается увеличение потока туристов из России в африканские страны. Туроператоры выделяют ЮАР, Мозамбик, Намибию, Мадагаскар и Зимбабве как популярные направления среди российских путешественников.

«Известия» узнали от представителей МИД России, что ведется работа по упрощению визовых режимов с африканскими партнерами. В настоящее время действуют соглашения об отмене визовых требований для краткосрочных поездок с несколькими странами, и проводятся переговоры о заключении подобных соглашений с другими африканскими государствами.

По информации «Известий», Россия активно работает над введением безвизового режима с Зимбабве. По словам представителей пресс-службы российского посольства в этой стране, данная инициатива находится на стадии разработки.

На текущий момент получить визу для поездки в Зимбабве можно на границе, заплатив $30.

Для въезда в страну требуется иметь документы, подтверждающие цель поездки, такие как туристические ваучеры или документы от работодателя.

Ранее в ЕС предложили отменить безвизовый режим с Грузией.

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