Стало известно об обстреле съемочной группы Al Jazeera со стороны ЦАХАЛ

Телеканал Al Jazeera сообщил, что израильские военные обстреляли съемочную группу в Дженине боевыми патронами.

По сообщению телеканала, бойцы ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) использовали боевые патроны. В момент обстрела один из корреспондентов готовился к выходу в эфир.

«Израильские солдаты обстреляли боевыми патронами съемочную группу Al Jazeera возле отеля в Дженине», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что в результате обстрела пострадал один сотрудник отеля. Израильские солдаты окружили отель, снесли бульдозерами главный вход в здание и комнату охраны. После этого солдаты ЦАХАЛ отступили.

До этого организация, которая помогает семьям похищенных боевиками ХАМАС, опубликовала видео похищения девушек с военной базы 7 октября, в день атаки радикалов.

На видео запечатлены наблюдатели на военной базе в поселке Нахаль Оз — на кадрах трехминутного видео заметно, что боевики жестоко относятся к захваченным девушкам и подвергают их истязаниям.

Ранее США установили факты нарушения прав человека со стороны израильских военных.