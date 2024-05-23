Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин дал совет главе Липецкой области по решению проблемы медицинских кадров

Путин посоветовал главе Липецкой области Артамонову помочь медперсоналу с жильем

close
100%
Пресс-служба Совета Федерации РФ

Президент России Владимир Путин дал губернатору Липецкой области Игорю Артамонову совет по решению проблемы с обеспеченностью региона медицинскими кадрами.

Вечером 22 мая российский лидер провел с Артамоновым встречу по видеосвязи. Путин попросил губернатора обратить внимание на укомплектованность медучреждений Липецкой области персоналом и спросил, что региональные власти собираются делать для улучшения ситуации.

В ответ Артамонов выразил уверенность, что эта задача будет решена, хоть и не сразу. По его словам, власти региона ведут переговоры с федеральным медицинским университетом об открытии в области медицинского вуза. Губернатор также отметил большой спрос на врачебную профессию среди школьников.

Артамонов отметил, что власти очень внимательно смотрят на эту проблему и активно изучают как московский опыт, так и опыт ведущих медицинских учреждений. Он также назвал обеспеченность медперсоналом серьезной проблемой для региона.

«Игорь Георгиевич, жилье. Помогайте им с жильем», — сказал ему на это Путин.

Глава региона ответил, что в области в этом вопросе уже готовы на все. Так, власти предлагают платить пять миллионов рублей доктору медицинских наук, который приедет в регион, однако потока нет.

«Доктора меднаук — это правильно, хорошо. Но их, во-первых, не так уж много, а во-вторых, вам нужны просто специалисты», — отметил российский глава государства.

В конце февраля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что с середины весны — второй декады апреля — медики, работающие в малых городах России, получат выплаты за свою деятельность, начисления по которым будут произведены с 1 марта.

До этого Путин объявил о планах увеличить ежемесячные выплаты для специалистов, работающих в малых городах, районных центрах и селах, с 1 марта. Врачи, проживающие в городах с населением от 50 до 100 тысяч человек, получат дополнительные 29 тысяч рублей, средний медперсонал — 13 тысяч, а специалисты, работающие в населенных пунктах с численностью менее 50 тысяч жителей, будут получать ежемесячные доплаты в размере 50 тысяч рублей для врачей и 30 тысяч рублей для медицинских работников среднего звена.

Ранее депутаты Госдумы призвали устранить дефицит медработников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами