Участникам СВО увеличили возрастной порог поступления в военные вузы

Участникам специальной военной операции (СВО) повысили предельный возраст поступления в военные вузы с 27 до 30 лет, подавать соответствующие документы в учебные заведения можно будет с 1 мая до 20 июня. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в министерстве обороны РФ.

Отмечается, что участникам и ветеранам СВО предоставят квоты в 10% от общего количества поступающих, а бойцы и младшие командиры, заслужившие государственные награды во время боевых действий, получат дополнительные 10 баллов к вступительному рейтингу.

В конце 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий участникам спецоперации и их детям поступать в вузы по квотам. Зачисляют их в пределах отдельной квоты, которая должна устанавливаться высшим учебным заведением ежегодно и составлять не менее 10% от всех мест для зачисления.

В конце апреля министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что центры переподготовки участников специальной военной операции для ведения в дальнейшем образовательной деятельности в школах будут открыты во всех педагогических высших учебных заведениях России.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что патриотическое воспитание охватит более двух третей российских детей до конца года.