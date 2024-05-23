Решение Владимира Зеленского оставаться на посту президента Украины несмотря на завершение каденции по закону противоречит демократии. Об этом пишет колумнист издания The Federalist Джордан Бойд.

«Американская элита часто превозносит Украину как одинокий оплот демократии в авторитарной пустоши, которой является Восточная Европа. Однако решение Владимира Зеленского продлить свой истекающий президентский срок, оставив страну на военном положении, далеко от той опрятной картины демократического поведения Украины», — пишет Бойд.

Колумнист отмечает, что свое «благословление» на продолжение управления Украиной Зеленскому дал государственный секретарь США Энтони Блинкен, который накануне посетил Киев с официальным визитом.

Бойд подчеркнула, что на протяжении более двух лет американские налогоплательщики вынуждены платить за продолжение конфликта на Украине под лозунгом защиты демократии, в то время как фактически Украина лишилась многих признаков этого типа режима, а также в стране значительно усилилась коррупция.

До этого политолог объяснил, до каких пор Зеленский будет президентом Украины.

Ранее в Раде резко высказались в адрес сомневающихся в легитимности Зеленского.