Два аэропорта Тайваня закрылись на фоне близких пролетов ВВС Китая

Тайвань закрыл аэропорты на архипелаге Мацзу на фоне учений военно-воздушных сил Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное информационное агентство острова.

По данным СМИ, работу приостановили аэропорты на островах Наньгань и Бэйгань — причем в качестве официальной причины прекращения работы аэропортов назван сильный туман. В данный момент видимость в районе двух аэропортов составляет около 200 метров.

Аэропорты находятся на расстоянии около 20 километров от береговой линии Китая.

До этого ВС Тайваня зафиксировали приближение к острову 23 самолетов и беспилотников Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Утром 14 мая издание Reuters писало, что Военно-морские силы США и Тайваня провели в апреле тайные совместные учения на фоне якобы растущих угроз от Китая.

Ранее Китай предостерег США от вмешательства в торговлю между РФ и КНР.