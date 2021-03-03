Bloomberg заявило об угрозе срыва туристического сезона в Европе

Агентство Bloomberg заявило, что туристический сезон в Европе может быть сорван в 2021 году.

По данным агентства, это может произойти из-за отсутствия единого решения о введении сертификатов для переболевших или вакцинированных от коронавируса.

СМИ уточняет, что по этой причине на власти стран ляжет обязанность решать этот вопрос во время предстоящего туристического сезона.

Как известно, на данный момент Европейской комиссией осуществляется разработка единой цифровой платформы, в которую будут заноситься данные о состоянии здоровья путешественника, а также фиксироваться информация о переболевших или прошедших вакцинацию от COVID-19.

По оценкам, данная система будет полностью завершена не менее чем через три — четыре месяца.

Разработчики платформы также планируют решить проблему с юридическим оформлением сертификатов. Другим важным вопросом является введения ковид-паспортов, поскольку врачи не имеют общего мнения о сроках нахождения антител к коронавирусу в организме человека.

Ранее стало известно, что в ВОЗ пока не рекомендовали вводить ковид-паспорта.